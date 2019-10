Borsa: Milano chiude in calo con Europa

MILANO, 18 OTT - La Borsa di Milano (-0,2%) chiude in rosso, in linea con gli altri listini europei. Gli investitori si concentrano sull'esito del voto del parlamento del Regno Unito sull'accordo raggiunto con l'Ue per la brexit. Restano da risolvere ancora alcuni nodi tra Usa e Cina sul commercio internazionale mentre si è in attesa delle prossime mosse delle banche centrali sui tassi d'interesse. Lo spread tra Btp e Bund chiude in lieve rialzo a 131 punti base con il decennale italiano allo 0,92%. A Piazza Affari tengono le banche con Mps (+0,7%), Unicredit (+0,5%) e Intesa (+0,1%). In positivo anche Unipolsai (+1,8%), Poste (+0,6%) e la Popolare di Sondrio (+0,4%), quest'ultima dopo il no della Bce all'acquisizione della Cassa di Risparmio di Cento. Poco mossa Mediaset (+0,1%), alle prese con le controversie con Vivendi. In calo l'automotive con Fca (-2,4%), Pirelli (-2,6%) e Ferrari (-1,9%). Male anche Moncler (-3,4%) e Leonardo (-3,3%).