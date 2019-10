Borsa: Europa galleggia, piatta Milano

MILANO, 18 OTT - Le Borse europee galleggiano alla vigilia del voto nel Regno Unito dopo l'accordo sulla Brexit e con i futures americani in positivo. Piatta Milano (+0,01%) sostenuta dalle banche. Sul versante monetario l'euro sul dollaro è stabile a 1,1148 mentre la sterlina è ancora in calo a 1,2882 a Londra. In calo Parigi (-0,4%) appesantita da Renault (-12%) dopo il profit warning. Piatte Londra (-0,05%) e Francoforte (+0,01%) mentre è debole Madrid (-0,1%). I listini del Vecchio continente risentono dell'andamento negativo dei comparti dell'auto (-1,2%) e tecnologico (-0,4%). A Piazza Affari corre Unipolsai (+2,2%). Bene anche Bper (+1,8%), Mps (+1,2%), Unicredit (+0,7%) e Ubi (+0,6%). In calo Leonardo (-3,4%), Moncler (-2,5%) e Pirelli (-2%).