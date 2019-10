A.Mittal:cede piano calpestio, no feriti

TARANTO, 18 OTT - Un incidente senza conseguenze per i lavoratori si è verificato questa mattina nell'area agglomerazione dello stabilimento siderurgico ArcelorMittal di Taranto. Lo rende noto l'Usb, precisando che "un piano di calpestio è crollato negli impianti OMO2, in una torre con nastri trasportatori, dove a causa dell'usura dei rulli si sono depositate quantità di materiale in eccesso che hanno provocato il cedimento di una lamiera della struttura con chiari ed evidenti segni di usura e corrosione". Al cedimento della lamiera "ha contribuito - aggiunge il sindacato di base - la mancanza di pulizia periodica e si è sfiorata la tragedia perché in questi giorni in quest'area erano iniziate le attività di una ditta esterna dopo tre mesi di assenza totale di pulizia dell'area".