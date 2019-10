Borsa Milano debole, bene Leonardo

MILANO, 17 OTT - Giornata tranquilla per Piazza Affari, in linea con le altre Borse europee che attendono di vendere l'esito dell'accordo sulla Brexit, ma con una chiara corrente di vendite nel finale che ha fatto chiudere gli indici leggermente in negativo: l'Ftse Mib ha concluso in perdita dello 0,23% a 22.375 punti, l'Ftse All share in ribasso dello 0,16% a quota 24.353. Tra i titoli maggiori, bene Leonardo (+2,1%), seguito da Mediobanca in aumento finale dell'1,4% e Terna, cresciuto dell'1,2%. Piatte Mediaset e Tim, in calo di oltre un punto percentuale Cnh, Tenaris, Nexi, Ferrari e Stm. Debole Pirelli, scesa del 2,5% finale a quota 5,5 euro. Nel paniere a bassa capitalizzazione molto volatile Gedi, salita dell'1,6% finale a 0,31 euro dopo aver toccato nella seduta rialzi molto maggiori e un prezzo massimo in corso di giornata di 0,33 euro.