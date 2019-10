Borsa Europa incerta, Londra +0,2%

MILANO, 17 OTT - Mercati azionari del Vecchio continente senza grandi scossoni, ma con una leggera corrente di vendite nel finale di seduta, in attesa di verificare l'esito dell'accordo sulla Brexit: Londra, positiva per tutta la giornata, ha chiuso in aumento dello 0,2%, mentre Parigi ha ceduto lo 0,4% e Francoforte lo 0,1%.