Borsa: Europa tiene dopo Wall street

MILANO, 17 OTT - I mercati azionari del Vecchio continente restano generalmente positivi dopo l'avvio di Wall street, in attesa di capire come evolverà la vicenda Brexit: Londra sale dello 0,8%, Milano e Francoforte dello 0,3%, con Madrid e Parigi che ondeggiano attorno alla parità. Sempre in calo di qualche frazione la sterlina rispetto all'euro e al dollaro, con i titoli di Stato del Regno Unito stabili. In Piazza Affari, in particolare, bene Leonardo che sale di oltre due punti percentuali, con Azimut e Fineco in aumento dell'1,7% e Poste dell'1,6%. Qualche vendita su Ferrari che scende dello 0,9%, con Pirelli in calo dell'1,4%. Al di fuori del paniere principale sempre molto positiva Gedi, che sale di oltre il 3% a 0,31 euro dopo aver toccato un massimo di giornata a quota 0,33.