Huawei, ricavi 9 mesi 85,68 mld dollari

MILANO, 16 OTT - Huawei ha chiuso i primi 9 mesi dell'anno con ricavi in crescita del 24,4% a 85,68 miliardi di dollari (77,62 miliardi di euro), con un margine di profitto netto dell'8,7%. Lo annuncia il colosso tecnologico cinese precisando che si tratta di dati non certificati, ma conformi con gli standard Ifrs. Il gruppo, attivo nella produzione di telefonini, continua a "concentrarsi sull'infrastruttura Ict e sui dispositivi intelligenti" e ha lanciato "soluzioni innovative come 5G Super Uplink". L'azienda inoltre ha firmato 60 contratti commerciali per il 5G con i principali operatori mondiali e ha consegnato oltre 400mila antenne 5G Massive. Quanto ai telefonini, le spedizioni hanno superato i 185 milioni di unità con una crescita del 26%.