Borsa: Milano in rialzo con banche

MILANO, 16 OTT - La Borsa di Milano (+0,2%) gira in positivo con le banche. Sprint di Piaggio (+3,6%), dopo le raccomandazioni degli analisti finanziari di Ubi Banca. Seduta in rialzo per Fca (+1,1%), in controtendenza con il comparto europeo, dopo i dati delle vendite a settembre nel Vecchio continente. In rialzo anche Ferrari (+0,8%) ed Exor (+0,2%). Lo spread tra Btp e Bund prosegue a 130 punti base, con il rendimento del decennale italiano allo 0,88%. A Piazza Affari si mettono in mostra Banco Bpm (+2,1%), Bper e Ubi (+1,4%), Mps (+1,1%) e Intesa (+0,9%). In fondo al listino principale Buzzi (+2,4%). Male anche Mediaset (-1,5%), alle prese con la vicende della holding olandese e le controversie con Vivendi. Piatta Tim (-0,07%), in attesa dell'arrivo del nuovo presidente.