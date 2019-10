Borsa: Europa prosegue negativa

MILANO, 16 OTT - Le Borse europee proseguono in calo appesantite dalle banche (-0,7%) e dalle tlc (-0,6%). Dopo i dati sull'inflazione nell'Eurozona, l'attenzione degli investitori resta focalizzata sui colloqui tra Unione Europea e Regno Unito per un accordo sulla Brexit. Sul fronte valutario l'euro sul dollaro si attesta a 1,1034 a Londra. L'indice d'area stoxx 600 cede lo 0,3%. In calo Parigi (-0,3%), Londra e Madrid (-0,2%) e Francoforte (-0,1%). Tra le banche del Vecchio continente procedono in calo Banco Bilbao (-1,3%), Barclays (-1,1%), Deutsche bank e Commerzbank (-0,8%). Soffre anche il comparto dell'energia (-0,5%), con il prezzo del petrolio in rialzo. In negativo Total (-0,5%), Bp (-0,3%) e Shell (-0,2%). Andamento positivo per il settore dell'auto (+0,4%) con Volkswagen (+1,3%), Porsche (+0,6%), Daimler (+0,4%) mentre sono in calo Peugeot (-0,8%) e Renault (-0,2%).