Borsa: Europa apre debole

MILANO, 16 OTT - Le Borse europee restano alla finestre e aprono deboli, in attesa degli sviluppi delle trattative tra Regno Unito e Unione Europa sulla brexit. Sullo sfondo resta la tregua tra Usa e Cina sul commercio internazionale e, in serata, il beige book della Fed. Sul fronte valutario l'euro è in lieve rialzo sul dollaro a 1,1054 a Londra. Apertura invariata per Londra (-0,07%) e Parigi (+0,02%). In positivo Francoforte (+0,11%) mentre è in rosso Madrid (-0,1%).