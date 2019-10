Borsa: Asia chiude contrastata

MILANO, 16 OTT - Le Borse asiatiche contrastate con gli investitori che attendono un passo decisivo verso la tregua commerciale tra Usa e Cina. Gli investitori sono fiduciosi in un accordo tra Regno Unito e Unione Europea sulla brexit mentre in serata è atteso il beige book della Fed. Tokyo (+1,2%) chiude la seduta in forte rialzo, ai massimi in 10 mesi. Sui mercati dei cambi lo yen si svaluta sul dollaro a 108,70, e sull'euro a 120,10. Debole la Cina con Shanghai e Shenzhen che cedono lo 0,4%. In positivo Hong Kong (+0,5%), in attesa di segnali per ricomporre le proteste in corso da oltre 4 mesi. Positiva anche Mumbai (+0,2%) e Seul (+0,7%). Sul fronte macroeconomico attesi i dati sugli ordini e il fatturato industriale italiano. In arrivo anche gli indici sull'inflazione di Italiana, Regno Unito ed eurozona. Dagli Stati Uniti attese le vendite al dettaglio, l'andamento del mercato immobiliare residenziale e le scorte di petrolio.