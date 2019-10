Fincantieri: consegnata Sky Princess

MONFALCONE (GORIZIA), 15 OTT - Alla presenza del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Gianluca Castaldi, e dell'amministratore delegato, Giuseppe Bono, si è svolta questa mattina presso lo stabilimento Fincantieri di Monfalcone la cerimonia di consegna di Sky Princess, la quarta unità della classe Royal Princess, costruita da Fincantieri per la società armatrice Princess Cruises, la compagnia da crociere "premium" in più rapida crescita e brand del gruppo Carnival Corporation, primo operatore al mondo del settore crocieristico. La nuova unità, con una stazza lorda di 145.000 tonnellate e la capacità di ospitare a bordo fino a 4.610 passeggeri in 1.830 cabine oltre a 1.411 membri dell'equipaggio, è realizzata sulla base del progetto delle gemelle Royal Princess, Regal Princess e Majestic Princess, costruite sempre nello stabilimento di Monfalcone a partire dal 2013. (ANSA).