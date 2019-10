Borsa:Europa fiacca, Milano -0,2%

MILANO, 14 OTT - Borse europee fiacche nel finale, con i listini Usa in lieve rialzo. Pochi gli scambi per la chiusura festiva di Tokyo, mentre Londra, Parigi e Madrid cedono circa lo 0,4% dietro a Milano e Francoforte (-0,2% entrambe). Le vendite si concentrano sul comparto del greggio, con il petrolio Wti in calo del 3%, a partire da Total (-1,2%) Eni (-0,8%) e Saipem (-1,3%). Deboli Subsea7 (-2,3%) e Tullow (-1,25%). Bene gli automobilistici Dometic (+1,8%), Renault (+1%), Pirelli (+0,8%) ed Fca (+0,7%) sull'onda lunga dell'accordo tra Usa e Cina sui dazi di venerdì scorso. In deciso calo i bancari Lloyds (-2,47%), Bank of Ireland (-1,7%), Barclays (-1,6%) ed Rbs (-1,2%) per i timori di una possibile uscita del Regno Unito dall'Ue senza accordo. In controtendenza Banco Bpm (+1,6%) e Bper (+1,43%) con lo spread in calo a 136 punti.