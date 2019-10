Intelligenza artificiale sui droni

ROMA, 12 OTT - L'intelligenza artificiale approda a bordo di droni 'Made in Italy' che dialogano fra di loro e sono in grado di eseguire missioni autonome. I robot dell'azienda romana Top Network, dell'imprenditore Franco Celletti, sono in grado di collaborare e rilevare da soli eventuali anomalie in diversi scenari come la protezione di aree sensibili, infrastrutture, immobili e quella dell'ambiente. I droni, ad esempio, possono decollare e atterrare con precisione da colonnine protette dove ricaricare le proprie batterie e scaricare i dati, non avendo così bisogno di un collegamento wi-fi con la centrale di comando, elemento che li rende i dati più sicuri. Le intelligenze artificiali a bordo dei robot, spiega la Top Newtork utilizzano sensori e costruendo modelli predittivi. I dati acquisiti dai robot vengono trasferiti su una piattaforma centralizzata, in grado di monitorarli e elaborarli per molteplici finalità.