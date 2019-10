Assodelivery, rivedere norme su rider

ROMA, 12 OTT - "Facciamo un appello a tutti i leader di questa maggioranza ma in particolare a Zingaretti e Renzi. Non sono sicuro che abbiano letto davvero l'accordo di maggioranza, perché va nella direzione opposta al Jobs Act, riduce la flessibilità e farà diminuire i compensi dei rider. Rivolgiamo un appello ai leader del centrosinistra per rileggere e discutere insieme al più presto la normativa in arrivo". Così Matteo Sarzana, presidente di Assodelivery, secondo il quale meglio sarebbe tornare al testo del decreto Imprese con piccoli correttivi.