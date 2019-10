Landini, dal 2009 17mila morti su lavoro

PORDENONE, 12 OTT - "Non solo gli infortuni sono in aumento, ma sono in aumento sopratutto le morti. Questa è una strage: se uno guarda i dati degli ultimi dieci anni sono diciassettemila le persone che sono morte sul lavoro contando anche quelli morti mentre andavano o tornavano dal lavoro. Sono numeri di una strage. Siccome si continua a morire come si moriva 40/50 anni fa, è chiaro che c’è bisogno di agire": lo ha detto il segretario generale della Cgil Maurizio Landini proprio il giorno prima della 69/ma edizione della Giornata per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro organizzata dall'Anmil a Palermo.