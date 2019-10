Cgia, nel 2018 452 km di Gazzette

VENEZIA, 12 OTT - La burocrazia legislativa produce una montagna di carte: oltre 30.600 pagine all'anno. Lo rileva la Cgia la quale ha accertato che le 365 Gazzette Ufficiali pubblicate nel 2018 sono composte da ben 30.671 pagine. Se le avessimo stampate tutte, il peso raggiunto da questa montagna di carte sarebbe di 80 kg e se, ipoteticamente, le avessimo stese una dopo l'altra sulla strada, avremmo coperto una distanza di 452 km. Supponendo di impiegare 5 minuti per leggere tutti i decreti, le leggi, le delibere, le ordinanze ministeriali e i relativi allegati occorrerebbero 319 giorni lavorativi. Le 276 G.U. pubblicate dall'1 gennaio 2019 fino a l'altro ieri, hanno poco più di un migliaio di pagine in più rispetto agli stessi intervalli di tempo degli ultimi 2 anni. Secondo l'analisi del The European House - Ambrosetti, la produttività legislativa in Italia non ha eguali nel resto d'Europa. (ANSA).