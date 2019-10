Turismo-pil sardo, traina gruppo Onorato

CAGLIARI, 11 OTT - Due dati su tutti: un contributo del 17% al fatturato turistico della Sardegna con 1,1 miliardi di spesa complessiva sull'Isola, e un contributo del 3,2% al Pil regionale con 567 lavoratori sardi occupati stabilmente. E' la sintesi della presenza e del ruolo che il gruppo Onorato, con la sua flotta e i suoi servizi, svolge in Sardegna. Tutto scritto nello studio realizzato da The European House-Ambrosetti, presentato oggi a Cagliari in occasione del convegno "Destinazione Sardegna: collegare il progresso, creare il futuro", presenti l'amministratore delegato di Moby Achille Onorato e il governatore Christian Solinas. La cifra relativa al Pil comprende l'impatto diretto e indiretto delle forniture di beni e servizi locali, e delle retribuzioni pagate sul territorio, a cui si aggiungono quelli generati dai turisti trasportati nell'Isola e dalle merci esportate sulla Penisola.