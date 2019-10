Onorato, su convenzione collaboriamo

CAGLIARI, 11 OTT - "Noi, a differenza di altri operatori non vogliamo dettare nuovi testi né ci permettiamo di dare consigli a chi scrive la nuova convenzione. Possiamo però dare la totale disponibilità, come sempre in totale trasparenza, a supportare la scrittura di un nuovo testo con dati e strumenti a nostra disposizione". Lo ha detto a Cagliari, a margine del convegno "Destinazione Sardegna: collegare il progresso, creare il futuro", Achille Onorato, del gruppo omonimo che controlla Tirrenia e Moby (di quest'ultima è amministratore delegato), in merito alla convenzione con lo Stato da 72 milioni di euro sui collegamenti sovvenzionati da e per la Sardegna e la Sicilia in scadenza a luglio 2020. Riguardo alle tratte con i porti sardi, Onorato ha parlato di "un unico obiettivo comune tra noi e le Istituzioni: il bene della Sardegna e dei sardi".