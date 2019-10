Reale Immobili, 30mln per case di lusso

MILANO, 10 OTT - Con un investimento di 30 milioni di euro, Reale Immobili dà vita a un patrimonio immobiliare di prestigio nelle città di Milano, Roma e Torino con l'obiettivo di rispondere a nuove esigenze di modernità e lusso. Si tratta della Collezione Prestige, caratterizzata da immobili iconici, situati nel cuore delle città, che ospitano residenze di prestigio dal design moderno e tecnologie all'avanguardia, con un'attenzione alla sostenibilità. Un portafoglio da cui Reale Immobili, società immobiliare di Reale Group, si aspetta "un tasso di rendimento lordo sopra il 4%", spiega il direttore generale di Reale Immobili, Alberto Ramella, in occasione della presentazione del primo prestigioso immobile, a Milano in Piazza Sant'Ambrogio, su cui la società ha investito 7 milioni di euro per riqualificarlo. Un palazzo degli anni 50 trasformato in 21 appartamenti moderni e dotato di un sistema che consente di adeguare il consumo energetico dell'edificio alle situazioni climatiche esterne, ottimizzando così i consumi.