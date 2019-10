De Micheli, sconti per nuovi seggiolini

ROMA, 10 OTT - "Nel decreto fiscale che approveremo a breve ci saranno delle agevolazioni sia per il dispositivo mobile che per tutto il seggiolino anti-abbandono". Lo ha detto la ministra dei Trasporti, Paola De Micheli, ospite di 'Porta a Porta', in onda stasera su Rai Uno. L'obiettivo é, spiega, "rendere meno oneroso l'acquisto". Dopo un tortuoso iter, l'obbligo di installazione dei dispositivi anti-abbandono sui seggiolini, per i bimbi di età inferiore ai quattro anni, è scattato con la firma tre giorni fa da parte della ministra del decreto attuativo dell'articolo 172 del nuovo codice della strada per prevenire l'abbandono di bambini nelle auto.