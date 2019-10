Fisco:9 mld da lotta a evasione nel 2019

Roma, 10 Ott - Dalla riscossione l'Agenzia delle Entrare-Riscossione dovrà recuperare nel 2019 almeno 9 miliardi di tributi non pagati. E' l'obiettivo fissato dall'atto aggiuntivo tra Mef e Agenzia Entrate illustrato dal presidente dell'ente Antonino Maggiore in commissione finanze della Camera. Di questi, 6,2 miliardi dovrebbero arrivare dalla riscossione ordinaria e 2,8 miliardi da rottamazione delle cartelle e saldo stralcio. "Siamo convinti - ha detto Maggiore - di poter raggiungere l'obiettivo di 9 miliardi di riscossione nel 2019 e addirittura anche di superarlo di poco. Questo perché, ad oggi, la prima rata della rottamazione ter scaduta il 31 luglio ha visto pagamenti pari al 54,5% sulle domande, con un trend in crescita rispetto alle precedenti edizioni della rottamazione".