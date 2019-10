Fs: utile semestre sale a 362 mln

ROMA, 8 OTT - Il gruppo Fs chiude il primo semestre con un risultato netto di periodo di 362 milioni di euro (+15 milioni, +4,3%). Lo si legge in una nota secondo cui i ricavi operativi del gruppo salgono, rispetto al primo semestre 2018, a 5,98 miliardi di euro con un incremento complessivo di 126 milioni di euro (+2,2%). L'incremento dei ricavi è accompagnato "dalla significativa crescita del Margine Operativo Lordo (Ebitda) di 91 milioni di euro che arriva a 1,3 miliardi di euro (+7,5%)" spiega il gruppo. Gli investimenti del gruppo nel primo semestre hanno visto "una spesa di oltre 2 miliardi di euro di investimenti che, per più del 50%, ha interessato il mantenimento in efficienza e sicurezza della rete sia convenzionale sia AV/AC". Risultati che, precisa la nota, sono "in linea con il trend storico" e "continuano a rappresentare un elemento centrale nelle politiche di sviluppo del gruppo".