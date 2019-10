Banca Generali mostra tesori d'Italia

MILANO, 07 OTT - Banca Generali apre le porte dell'avveniristica Torre Hadid per mostrare al pubblico e ai dipendenti le bellezze del patrimonio artistico e culturale italiano con l'esposizione fotografica "Meravigle nascoste", patrocinata dal Fai-Fondo Ambiente italiano. Venti scatti d'autore, firmati da Stefano Guindani, conducono il visitatore tra palazzi storici, ville e chiese tra i più belli d'Italia: da Villa Panza a Varese e Villa Balbianello a Como, al Castello della Manta (Cuneo) e Castello di Masino (Torino), passando per Villa Necchi Campiglio e Palazzo Pusterla a Milano, fino al Castello di Avio (Trento). Si tratta di otto beni del Fai, con cui Banca Generali collabora dal 2014 anni per le Giornate di Primavera. "Questa mostra rappresenta un'ode al patrimonio artistico e culturale italiano che deve essere preservato e trasmesso alle future generazione, attraverso una collaborazione tra pubblico e privato" afferma il vicedirettore generale di Banca Generali, Andrea Ragaini, durante l'inaugurazione.