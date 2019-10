Manovra: 1-2 mld da compensazioni

ROMA, 7 OTT - Il Governo punta a recuperare dal contrasto alle false compensazioni tra crediti e debiti su fisco e previdenza tra uno e due miliardi di euro. E' quanto emerso dalla riunione di oggi alla Ragioneria alla quale hanno partecipato anche i vertici dell'Inps. Lo si apprende da fonti vicine al dossier. Non è in discussione il mantenimento della norma sulle compensazioni ma si lavora a un rinforzo dei controlli tramite una piattaforma per lo scambio dei dati. L'Inps appare fiducioso sulla possibilità che si arrivi a due miliardi ma la Ragioneria resta più prudente.