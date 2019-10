Borsa: Europa migliora, Milano +0,5%

MILANO, 7 OTT - Allungano il passo le principali borse europee, dopo aver incassato i calo degli ordini di fabbrica in Germania e della fiducia degli investitori nell'Ue. Nelle sale operative si guarda ai colloqui tra Usa e Cina sui dazi, con la visita a Washington del vicepresidente Cinese Liu He, alla Brexit, in vista del 31 ottobre, giorno dell'addio all'Ue da parte del Regno Unito, e su Hong Kong, dove proseguono le proteste per il divieto a manifestare mascherati. In rialzo intorno allo 0,5% Londra, Francoforte, Parigi, Milano e Madrid, che si muovono all'unisono. Negativi i futures su Wall Street in attesa del credito al consumo in agosto e del deficit pubblico mensile Usa, entrambi a borsa chiusa. Proseguono le vendite su Continental (-1,5%), che dimezza il calo, mentre in campo bancario accelera Ubi Banca (+0,8%) e gira in positivo Hsbc (+0,17%) pronta, secondo indiscrezioni di stampa, a tagliare 10mila posti di lavoro. Sprint di Lundin (+4,6%), Tgs (+4%) e Saipem (+1,95%) con il rialzo del greggio (+1,23%).