Borsa: Milano sale (+0,4%), bene Saipem

MILANO, 7 OTT - Piazza Affari si rafforza a metà seduta (Ftse Mib +0,45%) spinta dal rialzo segnato dal greggio (Wti +0,6%), che favorisce Saipem (+2%) ed Eni (+0,6%), mentre lo spread tra Btp e Bund ridiscende sotto quota 141 punti. Bene Amplifon (+2,24%) mentre si sgonfia l'entusiasmo sulla Juventus (+0,6%) dopo la vittoria sull'Inter. Dimezza il calo Leonardo (-0,45%), gira in positivo Unicredit (+0,24%) e Banco Bpm riduce il calo allo 0,1%. Bene Ubi (+1%) e Intesa (+0,5%), contrastate Fca (+0,1%) e Ferrari (-0,6%), che fanno meglio dei rivali europei. Prese di beneficio su Safilo (-7,3%) dopo il balzo di venerdì (+11%) a seguito della proroga dell'accordo con Kering, che, secondo gli operatori, smorza gli entusiasmi che si erano creati su un possibile interesse della griffe francese per l'azienda. Su Aim non riesce a fare prezzo Bio On (-25% teorico) e fa il botto Cyberoo (+49,98%) nel giorno del debutto.