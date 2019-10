Borsa: Europa fiacca, Milano -0,3%

MILANO, 7 OTT - Si mantengono piatte le principali borse europee dopo il dato sulla fiducia degli investitori (Sentix), in calo oltre le stime in ottobre (-16,8 punti). Un dato che viene dopo il già critico andamento degli ordini di fabbrica in Germania. Milano (-0,3%) è la peggiore preceduta da Madrid (-0,2%), Parigi (-0,15%), Francoforte (-0,1%) e Londra, praticamente invariata. Negativi i futures Usa in attesa dei dati sul credito al consumo e del deficit pubblico mensile, entrambi previsti a mercati chiusi. Gli occhi degli investitori sono puntati sulla ripresa dei colloqui tra Usa e Cina sui dazi, con la visita del vicepresidente Liu He a Washington in settimana. Le vendite si concentrano sui costruttori di auto e pneumatici e sulle banche. In particolare cedono Valeo (-3,23%), Continental (-2,75%), alle prese con tagli per 500 milioni, Bmw (-1%) e Peugeot (-0,9%). Cedono i bancari Bankia (-2,58%), Banco Bpm (-1,75%), Unicredit (-1,15%), con lo spread tra Btp e Bund di nuovi sopra quota 141 punti.