Hsbc:verso taglio 10.000 posti di lavoro

ROMA, 7 OTT - HSBC sta pianificando di tagliare fino a 10.000 dei suoi 238.000 posti di lavoro nell'obiettivo, perseguito dall'amministratore delegato ad interim Noel Quinn, di ridurre i costi in tutto il gruppo bancario. A riportare la notizia è il Financial Times che cita due fonti informate sulla questione. I tagli si potrebbero concentrare soprattutto in Europa. Ad agosto scorso la banca ha già annunciato 4.700 tagli e alla fine del mese, in occasione del report sui risultati trimestrali, potrebbe ora mettere sul tavolo il nuovo piano di riduzione dei dipendenti. Da sempre presente in Cina, Hsbc sta progressivamente spostando il proprio baricentro dall'Europa all'Asia. Non a caso nel primo semestre dell'anno l'80% degli utili pre-imposte sono stati generati proprio nei Paesi asiatici.