Borsa: Europa poco mossa, Milano -0,2%

MILANO, 7 OTT - Si preannuncia interlocutoria la prima seduta della settimana per le principali borse europee, scoraggiate dal calo superiore alle stime degli ordini di fabbrica della Germania. Gli occhi sono puntati sui colloqui tra Usa e Cina sui dazi, che riprendono questa settimana con la visita a Washington del vicepresidente Cinese Liu He a Washington. Occhi puntati anche sulla Brexit, con l'avvicinarsi della data del 31 dicembre fissata per l'addio all'Ue da parte del Regno Unito. In arrivo oggi la fiducia degli investitori europei (Sentix), mentre dagli Usa sono attesi a mercati chiusi il credito al consumo in agosto e il deficit pubblico mensile. Londra cede lo 0,03%, Francoforte lo 0,14%, Madrid lo 0,17% mentre Milano e Parigi lasciano sul campo lo 0,2%. Negativi i futures su Wall Street. Le vendite si concentrano sugli automobilistici Continental (-2,36%), Bmw (-1,12%) e Peugeot (-1,1%). Cede Hsbc (-1%), che, secondo indiscrezioni di stampa, si preparerebbe a ridurre il proprio organico di 10mila persone.