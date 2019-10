Borsa: Milano chiude a +0,7%, sprint Stm

MILANO, 4 OTT - Piazza Affari ha chiuso in rialzo l'ultima seduta della settimana (Ftse Mib +0,75%), con scambi sotto la norma per 1,9 miliardi di euro di controvalore. Il listino è stato vivacizzato dal dato sulla disoccupazione Usa migliore degli ultimi 50 anni, anche se con un rallentamento della crescita dei salari. In rialzo lo spread sopra 141 punti, mentre il greggio Wti è salito fino oltre l'1%, a vantaggio di Eni (+1,01%). Sprint di Stm (+3,2%), maglia rosa tra le blue chip, in linea con i rivali europei, mentre Safilo (+11,85%) ha festeggiato il rinnovo dell'accordo con Kering. In ordine sparso le banche, Banco Bpm (-5,57%) e Ubi (-2,61%), penalizzate da prese di beneficio dopo i recenti rialzi sull'ipotesi di fusione tra le due. Bene Mps (+2,73%), in vista di una nuova maxicessione di sofferenze, per 10 miliardi di euro di controvalore. Caute Unicredit (+0,1%) e Intesa (+0,22%). A più velocità anche Fca (-0,12%), Ferrari (+1,79%) e Pirelli (-2,03%).