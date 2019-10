Carige: piccoli soci, 'fermare aumento'

GENOVA, 4 OTT - Franco Corti, ideatore e gestore del sito vocedeglazionisti.it, ha presentato un nuovo esposto a Consob su Carige a valle dell'assemblea che ha approvato l'operazione con Fitd-Ccb. Chiede di "sospendere gli effetti della delibera di aumento di capitale" o di "negare le autorizzazioni a procedere". Nel riassetto c'è una "manifesta volontà - dice - di favorire l'ingresso di investitori esterni che, con risorse limitatissime, verranno a beneficiare degli oltre tre miliardi di ricapitalizzazione intervenute tra 2014 e 2018 e gravate sulle spalle degli azionisti attuali". Le azioni Carige "andranno nelle mani di Ccb (o chi per essa)", al controllo con "un esborso stimato tra 230 e 310 milioni di euro": "Un vero esproprio delle risorse investite dagli attuali azionisti in favore di un soggetto ignoto", al controllo "con un esborso assai limitato in virtù di una valutazione effettuata ai fini dell'aumento pari a meno del 5% del patrimonio netto al 30 giugno 2019 (55 milioni su un miliardo e trecento milioni)".