Borsa: Milano bene (+0,7%),spread a 138

MILANO, 4 OTT - Piazza Affari migliora (Ftse Mib +0,7%) con lo spread in calo a 138,8 punti. Il greggio in rialzo dell'1,2% spinge Eni (+1,3%) e Saipem (+0,9%), mentre in campo bancario Intesa (+0,1%) si porta in territorio positivo, Unicredit (-0,3%) riduce il calo e Mps (+2,25%) consolida il rialzo in vista di una possibile dismissione di Npl per 10 miliardi di euro. Pesano Banco Bpm (-4,87%) e Ubi (-2,22%), colpite da prese di beneficio dopo i recenti rialzi su ipotesi di fusione. In calo Bper (-1,37%), mentre in campo automobilistico si muovono a due velocità Fca (-0,5%) e Ferrari (+1,5%). Acquisti su Stm (+2,2%) in linea con i rivali europei al pari di Diasorin (+2,5%).