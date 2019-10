Borsa: Europa cauta, Milano +0,2%

MILANO, 4 OTT - Si muovono con cautela le principali borse europee, tutte al di sopra della parità ad eccezione di Madrid (-0,05%), nonostante il calo dei futures Usa, in attesa dei salari, della disoccupazione e della bilancia commerciale. La migliore è Londra (+0,35%) seguita da Milano e Parigi (+0,2% entrambe) e Francoforte (+0,1%). Le vendite si concentrano sul settore bancario, nonostante lo spread in calo a 139 punti, con Banco Bpm (-5,18%) e Ubi (-2,77%) oggetto di prese di benefici dopo i recenti rialzi dovuti a ipotesi di matrimonio tra le due ex-popolari. Segno meno anche per Bper (-1,82%) e Unicredit (-0,9%), poco mossa invece Intesa (-0,38%). Deboli nel resto d'Europa Commerzbank (-2,82%), Standard Chartered (-1,47%) e Hsbc (-0,95%).Sotto pressione gli automobilistici Bmw (-2,12%), Volkswagen (-1,73%), Daimler (-1,67%) ed Fca (-1,5%), penalizzati dalla guerra dei dazi, mentre salgono Koninklijke Vopack (+2%), Lundin (+1,58%), Bp (+1,22%), Eni (+0,72%) e Saipem (+0,6%), con il greggio in rialzo (Wti +0,4%).