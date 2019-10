Borsa: Milano riduce rialzo

MILANO, 4 OTT - La Borsa di Milano (+0,1%) dopo il dato sul deficit nel secondo trimestre. L'andamento di Piazza Affari è in linea con gli altri listini del Vecchio continente. Lo spread tra Btp e Bund scende a 139 punti base, con il rendimento del decennale italiano allo 0,79%. In rosso le banche con Banco Bpm (-2,6%), Ubi (-1,1%), Bper (-1%), Unicredit (-0,7%) e Intesa (-0,2%). In controtendenza Mps (+2%), dopo le notizie dell'ipotesi di dismissione di 10 miliardi di Npl. Invariato Salini Impregilo (+0,05%) dopo che l'assemblea ha approvato l'aumento di capitale in via della nascita di Progetto Italia. Marciano in rialzo Stm (+1,9%), Campari e Snam (+0,9%).