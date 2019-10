Borsa: Europa apre in rialzo

MILANO, 4 OTT - Le Borse europee aprono in terreno positivo, dopo il parziale recupero di Wall Street. Gli investitori guardano con ottimismo alla visita della settimana prossima del vice premier cinese Liu He a Washington. Attesa anche per le parole del presidente della Fed Jerome Powell. Sullo sfondo resta l'incognita dei dazi Usa sui beni europei e l'andamento dell'economia tedesca. In positivo Madrid (+0,47%), Parigi (+0,33%), Francoforte (+0,28%), Londra (+0,16%).