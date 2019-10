Borsa: Asia chiude poco mossa

MILANO, 4 OTT - Le Borse asiatiche chiudono poco mosse, malgrado il parziale recupero di Wall Street. Gli investitori restano alla finestra in attesa di eventuali sviluppi dalle trattative Usa-Cina sui dazi, con il vice premier cinese Liu He che sarà a Washington la prossima settimana. I mercati guardano anche all'intervento del presidente della Fed Jerome Powell previsto in giornata. Le Borse cinesi sono ancora chiuse per festività mentre Tokyo ha archiviato la seduta in rialzo dello 0,32%. A contrattazioni ancora in corso è in rosso Hong Kong (-1,5%), con i timori per gli effetti delle proteste, e Seul (-0,4%). In positivo Mumbai (+0,3%). Sul fronte macroeconomico in arrivo le indicazioni sul deficit pubblico italiano del secondo trimestre. Dagli Stati Uniti previsti i dati sul tasso di disoccupazione, sui nuovi occupati non agricoli e i salari orari.