Visco,basta a non-politica immigrazione

ROMAL, 3 OTT - In Italia "bisogna avere una politica, non una non-politica dell'immigrazione". Lo afferma il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco alla commemorazione di Paolo Baffi che, ricorda, già aveva individuato il problema demografico del nostro paese. Visco ha ripreso quanto detto nei giorni scorsi sul tema rilevando come "forse si può ancora lavorare sull'innovazione e sul tasso di partecipazione" al lavoro, ma bisogna gestire i flussi migratori per mitigare l'effetto demografico.