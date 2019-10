Borsa: Europa resta pesante

MILANO, 2 OTT - Le Borse europee restano pesanti dopo l'avvio in terreno negativo di Wall Street, dopo il dato deludente della manifattura statunitense. Sui mercati pesano il taglio delle stime del Pil della Germania e l'ultimatum di Boris Johnson all'Ue sul piano per la Brexit. Resta l'attesa per la decisione del Wto attesa nel pomeriggio. Debole la sterlina inglese mentre l'euro sul dollaro resta stabile a 1,0941 a Londra. Tra i listini del Vecchio continente scivolano Londra (-2,5%) e Parigi (-2,1%). In rosso anche Francoforte e Milano (-1,7%) e Madrid (-1,6%). Pesano le perdite delle industrie di trasformazione con ArcelorMittal (-4,7%) e Glencore (-3,2%). Male anche il comparto dell'energia (-2,5%) con Total (-2,7%), Bp (-2,8%) e Shell (-2,7%). Soffre il comparto delle auto (-2%) con Volkswagen (-2,3%), Peugeot (-2,7%) e Renault (-1,8%).