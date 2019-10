Borsa: Europa giù con Brexit e Germania

MILANO, 2 OTT - Le Borse europee procedono in forte calo dopo il taglio delle stime sul Pil della Germania da parte degli istituti economici tedeschi e la proposta ultimativa del Regno Unito all'Ue sulla Brexit. Ad appesantire i mercati anche il dato negativo sulla manifattura Usa dove i futures sui listini sono in calo. Nel Vecchio continente la peggiore è Londra (-2%), seguita da Francoforte (-1,8%), Parigi e Madrid (-1,4%), Milano (-1,3%). Prosegue in calo anche la sterlina inglese.