Borsa: Asia debole, giù Seul con missili

MILANO, 2 OTT - Borsa asiatiche negative alla luce dei dati deludenti sulla manifattura Usa e in un clima teso dopo il lancio di due missili dalla Corea del Nord: non a caso la peggiore è Seul che lascia sul terreno l'1,77% a seduta ancora in corso mentre Tokyo perde lo 0,49%. Alla riapertura degli scambi dopo le festività Hong Kong segna un ribasso più contenuto (-0,20%) malgrado il primo sangue versato negli scontri di piazza. Sono rimasti invece ancora chiusi gli altri listini cinesi, Shanghai e Shenzhen.