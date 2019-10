Moto, mercato Italia a settembre +3,5%

TORINO, 1 OTT - Riprende il trend positivo del mercato delle due ruote in Italia. A settembre, le immatricolazioni sono state 18.155, con una crescita del 3,5%. I 'cinquantini' registrati sono stati 1.766 (+4,2%). Da gennaio a settembre il progressivo delle due ruote a motore totalizza 213.546 veicoli, +5,6% rispetto allo stesso periodo del 2018. I dati sono di Confindustria Ancma, Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori. "Settembre - afferma Giannetto Marchettini, commissario di Confindustria Ancma - segna la ripresa di un cammino positivo del nostro mercato che, sebbene ancora distante dai volumi pre-crisi, cresce in modo pressoché ininterrotto da sei anni e in controtendenza rispetto a molti altri mercati e settori. Il lieve aumento della fiducia delle famiglie fa ben sperare, soprattutto in un'ottica di ulteriore crescita e consolidamento di questi numeri positivi. Auspichiamo che la prossima manovra del Governo contenga misure in grado di stimolare la crescita per tutto il settore".