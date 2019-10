Boccia, su Def priorità a medio termine

SAN BENEDETTO DEL TRONTO (ASCOLI PICENO), 1 OTT - "Non abbiamo grandi aspettative su questa manovra, non per criticità del governo, ma per un nodo risorse che va affrontato". Lo ha detto il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia a margine di un incontro a San Benedetto del Tronto. "Occorre, a nostro avviso, graduare gli interventi in un piano di medio termine, partendo dalla questione cuneo fiscale, dalle tasse sul lavoro dei lavoratori italiani e da un grande piano di inclusione giovani - ha aggiunto -. Ma c'è un aspetto che dovrebbe essere la grande priorità del Paese: attivare i cantieri quanto prima, usando risorse già disponibili senza fare ricorso al deficit per non incrementare il debito pubblico, e quindi attivare una grande opera infrastrutturale del Paese. E sulla questione dei dazi che "è un grande problema", bisogna essere più uniti in chiave europea, perché solo come Europa possiamo rispondere alle sfide dei dazi degli altri Paesi".