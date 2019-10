Salcef a novembre a Piazza Affari

MILANO, 01 OTT - Quotazione in Borsa a novembre ed espansione internazionale: sono i prossimi step di Salcef Group, leader internazionale dell'industria ferroviaria, presente ad Expo Ferroviaria. "L'azienda è cresciuta molto negli ultimi anni, soprattutto all'estero e in particolare nei paesi europei e nel Middle East", afferma l'amministratore delegato di Salcef, Valeriano Salciccia, aggiungendo che tra un mese, all'incirca, è prevista la quotazione in Borsa, sul segmento Aim, per passare sul listino principale nei successivi 12-18 mesi. Si tratta di "un passo importante perché ci proietta in una dimensione diversa" e consentirà di reperire risorse che verranno utilizzate "per lo sviluppo dell'azienda, sia in macchinari sia per l'espansione all'estero principalmente per acquisizioni", spiega l'a.d., che guarda soprattutto "all' Europa occidentale e agli Stati Uniti, che è il paese in cui vogliamo sviluppare di più la nostra attività".