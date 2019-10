Consob: teatro per educare a finanza

MILANO, 1 OTT - Lezioni rivolte a insegnanti e studenti delle scuole superiori e dell'università, ma anche spettacoli teatrali, giochi a squadre e laboratori: parte in tutta Italia la World Investor Week (Wiw-Settimana mondiale dell'investitore), fino al 6 ottobre. L'obiettivo è diffondere le conoscenze finanziarie di base e mettere a disposizione gli strumenti minimi per proteggersi dalle truffe e per pianificare al meglio la gestione dei soldi. Lanciata nel 2017 dalla Iosco, l'organizzazione internazionale che raccoglie le Autorità di regolamentazione e di vigilanza sui mercati finanziari di oltre 100 Paesi, di cui Consob è membro e regista del programma italiano. Si svolge in 89 Paesi e, in Italia, apre il Mese dell'educazione finanziaria."L'obiettivo - ha detto Giuseppe D'Agostino, membro Consob nel Comitato - è assicurare a tutti gli strumenti culturali e operativi per acquisire la capacità di agire economicamente e consapevolmente e migliorare il proprio benessere".