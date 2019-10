Cnh Industrial Torino hub logistica 4.0

TORINO, 1 OTT - Lo stabilimento Case di Cnh Industrial di San Mauro Torinese, dove oggi lavorano 370 persone per fabbricare macchine per le costruzioni, cesserà la produzione entro aprile 2020 e si trasformerà in un polo logistico 4.0. L'azienda investirà per la riconversione 20 milioni di euro assicurando il riassorbimento di oltre due terzi di lavoratori. Gli esuberi sono circa 110 che verranno gestiti offrendo opportunità di ricollocazione interna o esterna. Lo ha comunicato Cnh Industrial ai sindacati.