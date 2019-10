Borsa Milano tiene, debole Atlantia

MILANO, 1 OTT - Piazza Affari si avvicina alla boa di metà giornata restando la Borsa migliore in Europa: l'indice Ftse Mib sale dello 0,6%, con Madrid positiva dello 0,2% e gli altri mercati del Vecchio continente sono in calo di qualche frazione di punto. A Milano resta forte il settore del credito con Banco Bpm in aumento di oltre il 4% a 1,95 euro, Ubi di tre punti percentuali, Bper del 2,6% e Unicredit del 2%. Mediaset sale dell'1,6% a 2,74 euro dopo la trimestrale e la conferma di scarsissime richieste di recesso dall'operazione Mfe. Piatta la Juventus, riduce il calo che aveva raggiunto anche il 4% Atlantia dopo le nuove nuvole sulle concessioni autostradali: il titolo della controllante di Autostrade per l'Italia cede ora il 2,1% a 21,7 euro dopo aver toccato un minimo di seduta a quota 21,1. Sempre 'congelata' senza riuscire a fare prezzo Bio-on dopo la semestrale.