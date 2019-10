Borsa: Asia positiva, bene hi tech

MILANO, 1 OTT - Mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico in rialzo dopo la chiusura positiva degli indici azionari Usa e l'indebolimento dello yen che spinge l'export giapponese. Tokyo infatti ha chiuso con l'indice Nikkei 225 in aumento dello 0,59% e la Borsa di Taiwan è salita di oltre un punto percentuale. Chiusi invece per festività gli altri listini dell'area cinese compreso Hong Kong, in crescita finale dello 0,4% Seul con l'indice tecnologico Kosdaq in aumento dell'1,6%. Sidney, , dove sono quotati diversi titoli che possono anticipare l'avvio dei loro settori in Europa, ha chiuso in crescita dello 0,8%, con i futures sull'avvio delle Borse europee tutti leggermente positivi.