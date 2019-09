Borsa: Milano chiude a +0,3%, su Tenaris

MILANO, 27 SET - Piazza Affari ha chiuso in rialzo una seduta piuttosto interlocutoria (Ftse Mib +0,32% a 22.017 punti), riportandosi sopra quota '22mila', tra scambi non particolarmente vivaci, per 1,78 miliardi di euro di controvalore. In calo sotto i 140punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi. L'andamento contrastato di Wall Street non ha aiutato il listino milanese, che si è mantenuto per l'intera seduta in coda alle rivali europee, per chiudere poi quasi come Parigi. Sugli scudi Tenaris (+3,6%), sulla scia della corsa del prezzo dell'acciaio. Acquisti anche su Buzzi (+3,13%) e Pirelli (+2,48%) con il calo del prezzo del greggio (Wti -0,6%) gli acquisti sul comparto dell'auto, a partire da Ferrari (+1,41%), seguita da Fca (+0,47%). Effetto spread su Unicredit (+1,41%), che ha ceduto a Illimity (-0,35%) sofferenze per 730 milioni.