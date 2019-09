Borsa: Milano piatta, giù Hera e Campari

MILANO, 27 SET - Il lieve rialzo segnato dagli indici Usa in avvio di seduta non favorisce Piazza Affari che, invariata 21.945 punti, si conferma ultima in Europa. Frenano in particolare Hera (-1,79%), Campari (-1,78%), Italgas (-1,157% e Snam (-1,15%). Il calo del greggio colpisce Saipem (-0,94%) ma non Eni (+0,6%) e favorisce addirittura Pirelli (+2,29%), in luce con altri titoli del settore automobilistico in Europa. In luce anche Buzzi (+2,63%), miglior blue chip milanese insieme a Renaris (+2,54%). Lo spread stabile a quota 142 punti sostiene Fineco (+1,33%), Unicredit (+0,86%), che ha ceduto sofferenze per 730 milioni a Illimity (+0,58%), e Banco Bpm (+0,8%). Più lenta invece Intesa (+0,54%). Segno meno per i farmaceutici Diasorin (-0,47%) e Recordati (-0,76%), per effetto delle indagini dell'Ema su tutti i farmaci per verificare l'assenza di nitrosammine. Tra i titoli a media capitalizzazione corrono Saras (+3,43%) e Geox (+2,72%), scivolano As Roma (-6,53%), Grandi Viaggi (-5,54%) e Pininfarina (-3,98%).